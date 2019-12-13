Первое полугодие 2020 года уже потеряно для экономики России, считает Орешкин

Как заявил глава Минэкономики Максим Орешкин, в начала 2020 года слабость потребительского и совокупного спросов в экономики России сохранится. По его словам, передает РИА «Новости», все негативные тенденции, которые наблюдаются в конце 2019-го, «перекочуют» в следующий год. Поэтому, уверен министр, «первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики».

«К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года»,— отметил Максим Орешкин на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса. С этим связаны и низкие темпы инфляции – ранее Максим Орешкин сообщил что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%.

Последние заявления министра экономического развития о «потерянном полугодии» следует воспринимать как продолжение аппаратной борьбы с ЦБ, уверен руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко. Как напоминает эксперт, Максим Орешкин уже не в первый раз пеняет ЦБ на его медлительность в вопросе снижения ключевой ставки, что, по его мнению, стало одной из причин замедления темпов роста ВВП в I полугодии с 2,3% до 0,7%. В свою очередь в Банке России считают, что слабость экономики – следствие низких темпов финансирования расходной части бюджета.

Так, по оценкам Счетной палаты в этом году власти могут не потратить 1 трлн руб., а на нацпроекты было потрачено только 67% предусмотренных средств. Орешкин пользуется ситуацией – по последним данным Росстата годовые темпы инфляции опустились уже до 3,35% и по итогам года могут «промахнуться» ниже ожидаемого ЦБ коридора в 3,2%-3,7%. Также, добавляет аналитик, 13 декабря состоится заседание Банка России, где складывающиеся обстоятельства толкают регулятора на новое понижение ключевой ставки на 0,25%, что может указывать на правоту главы МЭР, что он наверняка отметит.

Принимая во внимание высокую базу инфляции в первом полугодии 2020 году благодаря повышению НДС, в этому году годовая инфляция в этот период, по мнению главы МЭР, может опуститься ниже 2,5%, а по итогам всего года составить 3,0-3,1%. 13 декабря вместе с решением по ключевой ставке на опорном заседании Банк России также представит свои обновленные макроэкономические прогнозы, которые могут продолжить это противостояние ЦБ-МЭР.

Можно ожидать, говорит Вячеслав Максименко, что оценки денежного регулятора окажутся не столь критичными, так как в ЦБ ждут ускорения темпов расходования госсредств и положительного отклика экономики от уже предпринятых действий по смягчению монетарной политики. Отчасти это уже стало находить отражение в данных Росстата – в третьем квартале рост составил уже 1,7%, что подтянуло значение роста с января по сентябрь до 1,1% и сохранило шансы показать по итогам года ожидаемые в правительстве 1,3-1,5%.

По большому счету МЭР признает, что негативный эффект от повышения ставки НДС оказался куда более продолжительным, чем предполагалось, а, предполагалось, что к началу 2020 года потребительский рынок примет повышенную ставку в качестве новой нормы, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Увы, говорит он, но, несмотря на 507 млрд руб., которые к концу года должен получить бюджет, и даже прогнозируемое замедление инфляции до 3-3,1%, потребительский рынок не демонстрирует никаких признаков роста.

Оборот розничной торговли за первые три квартала 2019 года вырос всего на 1,4%, напоминает аналитик. С учетом инфляции получается, что никакого роста в общем-то и нет, поскольку россияне потратили больше денег на меньшее количество товаров. Исследование Nielsen указывает нам на повышение индекса потребительского доверия, то есть оценки гражданами своего благополучия в будущем, от которого зависит их готовность тратить деньги в настоящем, но, правда, повышение это всего лишь до уровней конца 2015 года, на который пришелся пик девальвации рубля, а инфляция оценивалась в 12.9%.

Проще говоря, объясняет Дмитрий Жарский, респонденты по-прежнему не уверены в завтрашнем дне, а поэтому не готовы и совершать покупки товаров длительного пользования. Впрочем, и в продуктовом ритейле, который до последнего выглядел тихой гаванью, все тоже уже далеко не так радужно. Например, продажи крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group за 9 месяцев выросли всего на 4,7%, при том что средний чек подрос всего на 2,5%. Опять же с учетом роста потребительских цен это значит, что россияне переходят на более дешевые продукты и еще туже затягивают пояса.

Причина всему - отсутствие положительной динамики изменения реальных располагаемых доходов населения, которые падали почти 5 лет сряду и только с третьего квартала стали показывать пусть и очень слабый, но все-таки рост, который, возможно, достигнет 0,2–0,3% по итогам года. Как отмечает Дмитрий Жарский, такая динамика в большей части обусловлена изменением методологии оценки доходов населения Росстатом, так что говорить о том, что этот рост сможет существенно повлиять на потребление, увы, сложно.