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Прогноз погоды: синоптики очень удивили прогнозом на Новый год и Рождество

Москва, 13.12.2019
  • Прогноз погоды: синоптики очень удивили прогнозом на Новый год и Рождество

ТАСС/ЕА/ЕА

До наступления новогодних праздников осталось уже совсем немного времени, а синоптики продолжают спорить, какая погода ждёт жителей России с боем курантов и в Рождественскую ночь. Некоторые из них предполагают, что в конце декабря – начале января на большей части Русской равнины будет аномально тепло и практические без осадков, другие – ожидают сильные морозы и обильные снегопады. Согласно последним прогнозам синоптиков, можно сделать вывод, что отчасти правы и те, и другие. Россия странна большая, поэтому, как тепла, так и снега с морозами хватит на всех.

Погода на новогодние праздники в Сибири и на Урале

Так, по прогнозу синоптиков, очень морозно в новогоднюю ночь будет на всей территории Сибири. При этом почти до конца первого зимнего месяца в сибирских регионах сохранится относительно тёплая погода, но всё-таки с некоторыми температурными перепадами. Например, в Новосибирске ещё сегодня было всего минус 2-3, а уже в субботу, 14 декабря и в воскресенье, 15 декабря столбики термометров опустятся до минус 14-15. Всю следующую неделю в Новосибирске будет идти снег, а к выходным потеплеет до минус 4-6.

Температурные качели продолжатся до 28-29 декабря, после чего в регионе резко похолодает – днём до минус 27-29, а в тёмное время суток – до минус 31-33. Морозная погода, по прогнозу синоптиков, продержится на большей части Сибири, как минимум до 7-8 января. Таким образом, зимняя стужа ожидается и в ночь перед Рождеством.

Снегопады и погодные перепады до конца этого года прогнозируются в Кемеровской области. При этом с боем курантов очень мощных морозов метеорологи здесь пока не обещают – минус 16-20. Примерно такая же погодная обстановка ожидается в Омской области – по прогнозу синоптиков в новогоднюю ночь омичей ждёт минус 15−17. В начале 2020 года вновь похолодает – на Рождество градусники покажут минус 20-21, выпадет снег.

Погода на Новый года и Рождество на Урале

Теплее, но всё равно морозно будет на Новый год и Рождество на Урале. По прогнозу синоптиков, аномально высокий температурный фон, который сейчас наблюдается здесь, к концу декабря всё-таки вернётся к нормальным климатическим значениям.

Например, в Челябинской области последние дни уходящего года станут по-настоящему новогодними – с колючими морозами и снегопадами невысокой интенсивности. 30 декабря метеорологи обещают минус 16-21. В новогоднюю ночь – минус 18-20, днём 1 января – минус 10-12. В Рождество вновь станет прохладнее. Аномальных морозов в Челябинской области не ожидается, но до минус 29-32 столбики термометров опуститься могут.

Более комфортная погода на предстоящие праздники прогнозируется в Свердловской области. Как предполагают метеорологи, в этом регионе до конца первого месяца календарной зимы ожидается вполне комфортная погода. В период с 25 по 31 декабря средняя дневная температура составит минус 9-11, периодически будут выпадать осадки. В новогоднюю ночь снега не ожидается, воздух остынет до минус 14. В дальнейшем станет холоднее, а в ночь перед Рождеством может подморозить до минус 16-18.

Погода в регионах Поволжья. Прогноз синоптиков на Новый год и Рождество

В большинстве регионов Поволжья на Новый год будет тепло. Например, в Татарстане с боем курантов местами даже может начаться дождь, а термометры покажут от нуля до плюс 1. Однако уже в начале января погода поменяется – осадки прекратятся, а столбики термометров к Рождеству опустятся до минус 10.

В Самарской области на Новый год синоптики прогнозируют минус 2-4, усиление ветра и снежную метель. В Рождество подморозит до минус 17. В Саратовской области с боем курантов выпадет мокрый снег с дождём, температура воздуха составит минус 1-3. К Рождеству морозы окрепнут – по прогнозу синоптиков, будет минус 10-12, солнечно и без осадков.

Погода на Новый год и Рождество в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, Северная столица России встретит Новый год лёгкими снегопадами и очень комфортными температурными показателями. Ожидается, что в ночь с 31 декабря на 1 января столбики погодных градусников покажут минус 2-3, осадков не будет. Примерно, со 2-3 января начнётся небольшое похолодание – до минус 5-6. В Рождественскую ночь ещё немного подморозит (7-8 градусов ниже нуля) и выпадет снег.

В Москву накануне новогоднего праздника придёт похолодание. Так, 27-30 декабря, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра, снег, заносы на дрогах и минус 3-5. В новогоднюю ночь метеорологи обещают минус 6, но без осадков. С 3 января подморозит уже до минус 7-8, а в Рождественскую ночь – до 10-11 ниже нуля. При этом ни сильного ветра, ни осадков не будет.

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