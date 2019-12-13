Путин предупредил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

Глава РФ Владимир Путин считает, что над снижением ставки по ипотеке необходимо работать. Однако, по его мнению, делать это искусственно - очень опасно.

Во время общения с рабочими завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах глава российского государства напомнил, что российский регулятор уже четыре раза снижал свою ключевую ставку. А он неё фактически зависят и ставки по различным кредитам коммерческих банков, в том числе по ипотеке.

«Однако делать это искусственно, быстрыми темпами в масштабах всей страны - это очень опасно, так может сказаться на экономике в целом, – цитирует Путина агентство «Интерфакс». – Это просто может привести к инфляции».

При этом президент подчеркнул, что нынешняя ставка по ипотечному кредиту сейчас на 2-3% больше, чем ключевая ставка ЦБ РФ.

«У Банка России – ключевая ставка 6,5%, ставка по ипотеке где-то около 9%. Цель - чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9%», – резюмировал Путин.