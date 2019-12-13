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Путин предупредил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

Москва, 13.12.2019

Глава РФ Владимир Путин считает, что над снижением ставки по ипотеке необходимо работать. Однако, по его мнению, делать это искусственно - очень опасно.

Во время общения с рабочими завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах глава российского государства напомнил, что российский регулятор уже четыре раза снижал свою ключевую ставку. А он неё фактически зависят и ставки по различным кредитам коммерческих банков, в том числе по ипотеке.

«Однако делать это искусственно, быстрыми темпами в масштабах всей страны - это очень опасно, так может сказаться на экономике в целом, – цитирует Путина агентство «Интерфакс». – Это просто может привести к инфляции».

При этом президент подчеркнул, что нынешняя ставка по ипотечному кредиту сейчас на 2-3% больше, чем ключевая ставка ЦБ РФ.

«У Банка России – ключевая ставка 6,5%, ставка по ипотеке где-то около 9%. Цель - чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9%», – резюмировал Путин.

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