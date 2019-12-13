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Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»

Москва, 13.12.2019
#Северный поток
  • Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»

dpa/picture-alliance

Cанкции США против "Северного потока-2" вступят в силу на следующей неделе, но они могут только отсрочить окончательное завершение проекта, пишет Bloomberg. Единственным ээфектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство.

Более рискованный сценарий для "Северного потока-2" возникнет только в том случае, если подрядчики не успеют за 90 дней, после того как закон подпишет президент США дональд Трамп, проложить оставшиеся 168 км газопровода.

В этой связи, отмечает Bloomberg, рестрикции США больше похожи на мстительный жест в адрес России. Поменять они уже ничего смогут. Грандиозный план российского президента Владимира Путина о поставках газа в Европу в обход Украины и в Китай по только что открытому трубопроводу «Сила Сибири» больше не может быть разрушен, подчеркивает Bloomberg. 

Ранее в Вашингтоне рассматривались более действенные инструменты против "Северного потока-2", но США не стали их использовать, чтобы не ссориться с союзниками из ЕС и не провоцировать потрясения на рынках.

России же сейчас задержка с запуском "СП-2" даже выгодна, считает Bloomberg, так как отсрочка поставки больших объемов газа на рынки Европы удержит цены на топливо от дальнейшего падения.

Очевидно, что не нанесут ущерб санкции и Турецкому потоку. Подводная часть трубопровода завершена и даже заполнена российским газом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трубопровод будет введен в эксплуатацию в начале января, добавляет агентство.

Напомним, ранее комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США проголосовали за оборонный бюджет на следующий год.

Согласно этому документу, на «противодействие Москве, в том числе в газовой сфере» выделяются финансовые средства, а также предусмотрены различные ограничительные меры, среди которых санкции к компаниям, которые участвуют в финансировании строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

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