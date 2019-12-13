США испытали запрещенную ранее ракету

Глава Пентагона США Марк Эспер разместил на своей странице в Твиттер кадры запуска баллистической ракеты, ранее запрещенной договором РСМД. На видео можно наблюдать запуск ракеты с земли и ее полет в небе.

Эспер также поздравил со страницы соцсети всех причастных к испытанию. Военный отметил, что пуск произошел менее чем через 9 месяцев после того, как Вашингтон объявил о готовности выйти из ДРСМД. Обычно на подготовку подобных испытаний уходит не менее двух лет, добавил Эспер. Уточняется, что испытания прошли на неядерном оснащении с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии.

Напомним, США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в феврале 2019 года, а в со 2 августа 2019 года Договор прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Москва в ответ на эти действия также приостановила свое участие в договоре.