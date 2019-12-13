США официально признали геноцид армян

Сенат конгресса США проголосовал за резолюцию, которая официально признает геноцид армян, сообщают РИА «Новости». Уточняется, что за принятие документа проголосовало большинство конгрессменов.

Резолюция закрепляет официальное признание памяти геноцида армян, что подтвердило большинство сенаторов верхней палаты парламента.

Также документ призывает не допускать попытки сопоставлять власти США с отрицанием геноцида армян или «любого другого геноцида». Также в США будет регулярное информирование на данную тему в СМИ.

Ранее турецкий лидер Эрдоган заявил о том, что признание геноцида армян в США является «ударом ниже пояса» для Анкары. За аналогичную резолюцию проголосовала в октябре палата представителей США.