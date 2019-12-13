Трамп объявил о согласовании первой фазы торговой сделки с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что не будет вводить ранее запланированные на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из Поднебесной. В своём микоблоге в Twitter американский лидер написал, что, введение пошли не состоится, так как Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки. Кроме того, президент США заявил, что в рамках сделки Китай согласился закупить большие партии с/х продукции, промышленных товаров, энергетики и много другой американской продукции.

«Мы не будем ждать президентских выборов-2020, а начнём переговоры по второй фазе сделки уже сейчас. Это феноменальная сделка для всех сторон», – подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что ранее введённые пошлины в 25% останутся в силе. Однако, как напомнил президент США на большую часть оставшейся продукции будет действовать пошлина в 7,5%.

На этот пост Трампа уже отреагировали в Пекине. В частности, заместитель министра финансов КНР Ляо Минь заявил, что так как Вашингтон обязуется отменить часть повышенных тарифов на товары из Китая, то Пекин примет аналогичные меры, передаёт ТАСС.

«Мы надеемся, что они сдержат свои обещания. Поэтому мы также планируем отказаться от первоначального плана по вводу повышенных тарифов 15 декабря», – резюмировал китайский чиновник.