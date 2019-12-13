Трамп одобрил торговую сделку с Пекином

По данным агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп дал свое одобрение первому этапу торговой сделки с Пекином, что позволяет с уверенностью говорить об отсутствии новых пошлин, которые предполагалось ввести с 15 декабря текущего года.

Как сообщает агентство, договоренности удалось достигнуть благодаря уступкам со стороны Китая, который пообещал увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции.

При этом в администрации президента Трампа от комментариев к данному моменту отказались, несмотря на то, что ранее американский лидер написал на своей странице в твиттер, что США «подходят очень близко» к подписанию торговой сделки с Китаем. Напомним, что после данного заявления цена на нефть, которая накануне резко пошла вниз, стала отыгрывать позиции. Также на фоне этого заявления до рекордных отметок поднялись показатели на американских биржах.