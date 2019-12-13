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В чём подвох нового кроссовера Skoda Karoq?

Москва, 13.12.2019
Алексей Грамматчиков
Чехи рвутся на прорыв в сегмент компактных кроссоверов: новый Skoda Karoq технологичен, красив, однако пока настораживает его объявленная цена
#Авто
#Алексей Грамматчиков
  • В чём подвох нового кроссовера Skoda Karoq?

Предоставлено пресс-службой

Чешская марка Skoda объявила о заметном расширении своего модельного ряда: на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге компания представила свою новую модель -- компактный кроссовер Karoq. По размеру автомобиль меньше нынешнего бестселлера марки кроссовера Kodiaq. Новинка спроектирована на фирменной платформе концерна Volkswagen MQB, её длина составляет 4,38 м, ширина 1,8 м, высота 1,6 м.

skoda-karoq-presentation.jpg

Получается, новый чешский кроссовер будет вести конкурентную схватку с такими моделями, как Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Hyundai Creta. Дизайн новинки выполнен в сдержанном фирменном фольксвагеновском стиле, машина неплохо оснащена: на выбор предлагаются три комплектации: Active, Ambition и Style. Стандартно машина имеет мультимедийную систему с большим экраном на передней панели и восемь динамиков, системы безопасности включают в себя минимум 6 подушек, в машине доступны такие электронные помощники, как автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, удержание в полосе.

skoda-karoq-2.jpg

Что касается силовых агрегатов, то новинка будет оснащаться хорошо известными немецкими моторами -- турбированным 1,4 TSI (150 л.с.) и атмосферником 1,6 MPI (110 л.с.). Пока объявлены цены на среднюю комплектацию машины Ambition с мотором 1,4 TSI – она появится в салонах с ценником 1,515 млн. руб. Цена кажется несколько завышенной, если учесть, что более вместительный Skoda Kodiaq в базовой комплектации Active стоит от 1,457 млн. руб. Хотя в этой комплектации у Kodiaq и мотор послабее (125 л.с.) и коробка передач – механическая. Так что расчет на то, что часть покупателей выберут меньший по размерам, но более оснащенный Karoq, вероятно, оправдан. Еще обращает на себя не очень высокий дорожный просвет нового авто – он составляет 18,3 см. Для любителей загородных поездок это может показаться маловато, хотя для городской езды такой клиренс – в самый раз.

skoda-rapid.jpg

Объявлено, что Karoq будет выпускаться на заводе Skoda в Нижнем Новгороде. Наряду с новым кроссовером чешская марка устроила презентацию другой важной для себя модели – обновленного седан Rapid. Машина эта смотрится интересно благодаря, например, броским выступающим фонарям сзади и крупной надписи Skoda на задней крышке багажника. В интерьере удобен новый большой мультимедийный экран. Среди новых интересных опций обращает на себя внимание появление системы предупреждения фронтальных столкновений, что выделяет машину в своем классе. Новая Skoda Rapid будет продолжать собираться на заводе в Калуге. На презентации руководство чешской марки сделало важное заявление о том, что стоимость обновленной модели не изменится, она будет начинаться с отметки 829 тыс. руб.

skoda-rapid-2.jpg

Марка Skoda сейчас является одной из самых динамично развивающейся на сокращающемся российском автомобильном рынке. По итогам 11 месяцев она занимает 7-е место в общем зачете с показателем 79,4 тыс. проданных автомобилей, что на 8% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

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