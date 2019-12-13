В Конгрессе США Трампу выдвинули обвинения по делу об импичменте

Юридический комитет палаты представителей американского Конгрессе США утвердил обвинение против главы Белого дома Дональда Трампа в рамках импичмента. Американскому лидеру инкриминируется злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

В поддержку этих обвинений проголосовали 23 конгрессмена. Все они представляют Демократическую партию. Против голосовали 17 республиканцев.

Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю. Для осуждения президента и отстранения его от власти требуются голоса минимум двух третей сенаторов. Однако республиканцы, которых большинство в палате не намерены голосовать против Трампа.

Как бы то ни было палата представителей всего третий раз за всю историю американского парламентаризма рассмотрит вопрос об импичменте президенту.

В Белом доме уже назвали голосование в комитете «отчаянной шарадой» и «большущим позором». По словам пресс-секретаря президентской администрации Стефани Гришэм, президент ждёт справедливого обращения в Сенате и надлежащей правовой процедуры.