В Кремле прокомментировали испытание ранее запрещенной ракеты

Москва не сомневается в проведенных испытаниях США ранее запрещенной ракеты ДРСМД, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в планах США давно было разорвать данный договор.

Пресс-секретарь сообщил, что не может комментировать испытания «с точки зрения технических характеристик этой ракеты», передает ТАСС.

«Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению», – подытожил Песков.

Напомним, ранее США заявили об успешных испытаниях ракеты ранее запрещенной согласно ДРСМД. В Москве сообщили, что встревожены данным фактом.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в феврале 2019 года, а в со 2 августа 2019 года Договор прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Москва в ответ на эти действия также приостановила свое участие в договоре.