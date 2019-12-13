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В Лондоне назвали окончательные сроки выхода Британии из ЕС

Москва, 13.12.2019

Великобритания покинет Евросоюз, по заявлению главы британского правительства Бориса Джонсона, 31 января 2020 года.

«Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо «но», «если» или «может быть», - заявил британский премьер, которого цитирует ТАСС.

Политик уточнил, что Британия покинет ЕС, как единое целое, возобновив действие внутренних законов, а также контроль над «границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой». Британский премьер сообщил, что результаты прошедших накануне выборов говорят о том, что угрозы осуществления повторного референдума о Brexit больше нет.

Ранее, стало известно на прошедших 12 декабря выборах, большинство голосов набрали консерваторы, которые получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы набрали 195.

Выборы в Британии прошли из-за политического кризиса, вызванного выходом из ЕС, когда консерваторы настаивают на скорейшем осуществлении Brexit, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. ТАСС сообщает, что с победой правящей партии на выборах британского премьера поздравил президент США Дональд Трамп.

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