В Москве задержаны боевики ИГ, готовившие теракты в российской столице

Сотрудники ФСБ совместно с полицейским задержали в Москве пятерых членов «Исламского государства»*, которые планировали совершить громкие теракты в российской столице. Среди задержанных двое россиян и трое уроженцев стран Центральной Азии, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на информацию Центра общественных связей ФСБ РФ, в ходе следственных действий по месту жительства подозреваемых, у них были обнаружены и изъяты средства связи. Помимо этого, найден схрон, в котором бандиты хранили автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также боеприпасы и СВУ.

Возбуждено уголовное дело. Все его фигуранты арестованы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории России официально запрещена.