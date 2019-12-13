В Польше заявили о готовности к остановке транзита российского газа

Польша полностью готова к прекращению транзита российского газа в Европу через Украину, сообщает газета «Известия», ссылаясь на польскую нефтегазовую компанию PGNIG.

Начиная с 1 января 2020 года, появляется риск прекращения транзита газа из России через украинскую территорию в ЕС, сообщили в компании.

«Это может произойти из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отмечается в сообщении на сайте газовой корпорации.

Если транзит остановится, Польша сможет суммарно собрать 25,6 млрд куб. м газа в год, при расходе 19 млрд, благодаря добычи в стране и возможностям импорта через Белоруссию.

Также в компании напомнили о том, что 18 мая 2020 года истекает контракт на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу «Ямал–Европа» между российской компанией «Газпромом» и оператором польского трубопровода EuRoPol Gaz.

В случае остановки поставок в Польшу по газопроводу «Ямал» импорт газа в страну снизится до 33,1 млрд куб. м в год благодаря транзиту через Белоруссию и Украину, а также поставкам СПГ из ЕС.