В Росстате рассказали о рекордно высокой убыли населения

Согласно данным Федеральной служба государственной статистики (Росстата), за период с января по октябрь этого года естественная убыль населения в РФ составила 259,6 тыс. человек. Таким образом, уже сейчас понятно, что по итогам 2019 года убыль в стране станет самой большой за последние 11 лет.

Как пояснили в Росстате, такие показатели связаны с тем, что РФ значительно упала рождаемость из-за существенного снижения числа женщин репродуктивного возраста. При этом в Федеральной службе государственной статистики подчеркнули, что уровень смертности в нашей стране по итогам года также понизился. В частности, за 10 месяцев 2019 года число умерших в РФ снизилось на 27 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.