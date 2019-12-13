Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите российского газа

Глава украинского государства Владимир Зеленский сделал заявление о возможном подписании контракт на транзит «голубого топлива» из России через «самостийную». По его словам, такой документ обязательно будет подписан. Как подчеркнул президент, этот договор чрезвычайно важен не только для Украины, но и для Европы в целом, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Вероятность того, что контракт о транзите газа подписан очень высока», – считает Зеленский.

Кроме того, он отметил, что все стороны настроены на то, что этот документ подписать, а самый большой вопрос касается в сроках его действия.

«Москва предлагает на контракт на год, мы же хотим долгосрочного соглашения – на 10 лет», – резюмировал Зеленский.