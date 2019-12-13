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Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения

Москва, 13.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения по вопросу передачи контроля над границей Донбасса и России после проведения местных выборов. «Я уверен, что некоторые вещи сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинского государственного контроля после выборов - это точно не наша позиция, и я о ней сказал не знаю сколько раз, но это окончательное решение. Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен «Минска» прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала «Минск», но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять», - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский подписал коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в котором говорится: «Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», государства-участники которого привержены их полному выполнению». 

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