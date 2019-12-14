Эксперты назвали цену самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировал продажи ж/д билетов с датой путешествия в новогодние праздники (с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020-го), составили рейтинг самых дорогих поездок с выездом из России в одну сторону.

При этом отмечается, что пять самых дорогих билетов из десяти были приобретены иностранными гражданами. Так, билеты в купе по маршруту Москва — Владивосток, которые приобрели американцы, обошлись им в 23 тыс. руб. и в 29 тыс. руб.. Ещё два дорогих билета по 40 тыс. руб. каждый купили в вагон люкс по маршруту Владивосток – Иркутск двое граждан Южной Кореи.

Также установлено, что шесть поездок из десяти являются внутрироссийскими маршрутами. Здесь лидирует билет из Тюмени во Владивосток (56 тыс. рублей). Четыре билета были куплены на международные поезда: в Ригу (Латвия), Днепр (Украина) и Берлин (Германия).

Помимо этого, в рейтинге оказался и заказ семьи, которая отправится на новогодние праздники из Москвы в Барнаул в купе без соседей. Полная стоимость всех 4-х билетов на троих членов семьи составила более 65 тыс. руб.