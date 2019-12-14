Вход/Регистрация Подписка

Инстаграм-маркетинг: особенности продвижения

Москва, 14.12.2019
Обязательной составляющей SMM-стратегии всех фирм в настоящее время является продвижение бизнеса в социальной сети Инстаграм.
#PressRelease

Если обобщить разные стороны инстаграм маркетинга, то все они сводятся к трем главным составляющим:

  • действия, выполняемые пользователями этой социальной сети внутри своих аккаунтов;
  • инфлюенсеры и разные способы взаимодействия с ними;
  • таргетированная реклама.

Для непрерывного увеличения количества подписчиков и повышения объемов продаж нужно пользоваться теми возможностями, которые предоставляются всеми этими составляющими. На каком из них сконцентрировать свои усилия, можно определить при помощи тестирования. У одних хорошо выходит таргет, другие достигают наилучших результатов за счет рекламы у блогеров, третьи получают максимальный эффект от умелого использования аккаунтов.

Перед началом продвижения аккаунта его обязательно нужно «упаковать». Под этим подразумевается формулировка ответов на вопросы о той функции, которую он должен выполнять, что для этого требуется, а также соответствующее оформление профиля.

При решении данной задачи нужно первым делом понять, каким образом обстоят дела в своей нише. Чтобы провести полноценный анализ конкурентов, понадобится доступ к платным инструментам. Если ограничиться бесплатными сервисами, то получение полной картины окажется недостижимым.

Influencer Marketing является достаточно эффективным методом привлечения внимания пользователей к себе и своим товарам. Большая часть западных торговых марок использует именно данный способ – они приобретают рекламу у блогера либо предоставляют ему товар для подготовки обзора. Такой подход обеспечивает возможность охвата его активных подписчиков и использования авторитета данного аккаунта. Важно только проявить внимательность при подборе аккаунтов для рекламы, исключив из них блогеров, искусственно накрутивших себе множество подписчиков.

Для полноценного продвижения в Инстаграм обязательно требуется таргетированная реклама. Количество пользователей данной соцсети превысило один миллиард, и для информирования этих людей о продвигаемом аккаунте платформа разработала множество разнообразных форматов и инструментов. Таким образом, продвижение в Инстаграм представляет собой целый комплекс действий, которые нужно регулярно тестировать и анализировать. Об эффективности разных способов продвижения можно судить только после их опробования на личном опыте.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Может статься, России не нужен газовый контракт с Украиной
      В прогнозе о заключении соглашения с Украиной премьер-министр Дмитрий Медведев сослался на Ильфа и Петрова
    2. Курс евро сильно удивит
      Единая европейская валюта может удивить высокими темпами восстановления в следующем году.
    3. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама