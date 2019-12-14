Инстаграм-маркетинг: особенности продвижения

Если обобщить разные стороны инстаграм маркетинга, то все они сводятся к трем главным составляющим:

действия, выполняемые пользователями этой социальной сети внутри своих аккаунтов;

инфлюенсеры и разные способы взаимодействия с ними;

таргетированная реклама.

Для непрерывного увеличения количества подписчиков и повышения объемов продаж нужно пользоваться теми возможностями, которые предоставляются всеми этими составляющими. На каком из них сконцентрировать свои усилия, можно определить при помощи тестирования. У одних хорошо выходит таргет, другие достигают наилучших результатов за счет рекламы у блогеров, третьи получают максимальный эффект от умелого использования аккаунтов.

Перед началом продвижения аккаунта его обязательно нужно «упаковать». Под этим подразумевается формулировка ответов на вопросы о той функции, которую он должен выполнять, что для этого требуется, а также соответствующее оформление профиля.

При решении данной задачи нужно первым делом понять, каким образом обстоят дела в своей нише. Чтобы провести полноценный анализ конкурентов, понадобится доступ к платным инструментам. Если ограничиться бесплатными сервисами, то получение полной картины окажется недостижимым.

Influencer Marketing является достаточно эффективным методом привлечения внимания пользователей к себе и своим товарам. Большая часть западных торговых марок использует именно данный способ – они приобретают рекламу у блогера либо предоставляют ему товар для подготовки обзора. Такой подход обеспечивает возможность охвата его активных подписчиков и использования авторитета данного аккаунта. Важно только проявить внимательность при подборе аккаунтов для рекламы, исключив из них блогеров, искусственно накрутивших себе множество подписчиков.

Для полноценного продвижения в Инстаграм обязательно требуется таргетированная реклама. Количество пользователей данной соцсети превысило один миллиард, и для информирования этих людей о продвигаемом аккаунте платформа разработала множество разнообразных форматов и инструментов. Таким образом, продвижение в Инстаграм представляет собой целый комплекс действий, которые нужно регулярно тестировать и анализировать. Об эффективности разных способов продвижения можно судить только после их опробования на личном опыте.