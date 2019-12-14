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Особенности и критерии выбора межкомнатных дверей

Москва, 14.12.2019
#PressRelease

Чтобы правильно выбрать межкомнатные двери https://dveri-nw.ru/mezhkomnatnie-dveri, нужно учитывать несколько важнейших критериев. Один из главных среди них – конструктивные особенности дверей. Они делятся на следующие виды:

  • Каркасные, иначе называемые щитовыми. Такие двери сделаны из каркаса и закрепленного на нем полотна. Популярность этих изделий обусловлена тем, что они недорого стоят, однако их качество оставляет желать лучшего.
  • Филенчатые. Этот вид дверей столь же популярен, как и каркасные, однако имеет ряд принципиальных отличий от них. Филенки представляют собой сделанные из разных материалов декоративные элементы, размещенные внутри периметра дверного полотна. Толщина филенок меньше толщины основного каркаса, так что они формируют в дверном профиле естественное углубление. Преимущества филенчатых дверей заключаются в привлекательном внешнем виде, продолжительном сроке эксплуатации, стойкости к температурным перепадам и высокой влажности воздуха.
  • Царговые. Они имеют большое сходство с филенчатыми, однако изготавливаются с использованием другой технологии. Их полотно состоит из двух вертикальных профилей, скрепленных царгами (поперечными перекладинами) с использованием стяжных винтов и шкантов (цилиндрических вставных шипов). Горизонтальные детали полотна скрепляются друг с дружкой и с вертикальными профилями при помощи пазов и шпунтов (продольных выступов на ребре). Эти детали усиливают жесткость дверной конструкции. Благодаря наличию . горизонтального изображения царговые двери зрительно увеличивают размеры проема.
  • Комбинированные. Они изготавливаются с использованием смешанных технологий и сочетают в себе достоинства перечисленных выше видов дверей. Комбинированные двери стали производиться для избавления от недостатков, свойственных каркасным, филенчатым и царговым конструкциям.

Для изготовления деталей дверных конструкций применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Первые отличаются повышенной прочностью, износоустойчивостью и нетребовательностью к уходу. Натуральные материалы являются более экологичными, чем синтетические, однако стоят дороже них.

По способу открывания межкомнатные двери подразделяются на следующие типы:

  • Распашные. Это наиболее популярный тип межкомнатных дверей, считающийся классическим.
  • Раздвижные. Они экономят пространство в квартире, однако имеют низкую звукоизоляцию и непродолжительный срок эксплуатации (около пяти лет).
  • Качающиеся. Этот тип дверей встречается редко, однако имеет определенные преимущества. Качающаяся межкомнатная дверь открывается в обе стороны.
  • Роторные. Это тип дверей сочетает в себе достоинства распашных и раздвижных конструкций. Они имеют сложный механизм крепления и дорого стоят.
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