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Особенности и преимущества комплексного ремонта стиральных машин

Москва, 14.12.2019
Выход стиральной машины из строя может быть вызван самыми разными причинами, включая неправильную установку, скачки напряжения в электросети, интенсивную эксплуатацию техники и др.
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Поломки проявляются по-разному: нарушение функции ополаскивания или отжима, отсутствие набора, слива или нагрева воды, сбои в работе электроники. Во всех подобных ситуациях необходимо обратиться за помощью к опытным мастерам, которые выполнят комплексный ремонт стиральных машин Екатеринбург или в любом другом городе. Данное решение гораздо выгоднее с финансовой точки зрения, чем приобретение нового агрегата.

Чтобы заказать эту услугу, нужно выполнить ряд действий в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Связаться по телефону с менеджерами мастерской и детально описать проблемы, возникшие со стиральной машиной.
  • Согласовать удобное для себя время визита мастера на дом.
  • Дождаться прибытия мастера, который после проведения диагностики установит причину неисправности и устранит ее.
  • Заплатить мастеру за выполненную работу и продолжить использование отремонтированной стиральной машины.

В большинстве случаев починка стиральной машины осуществляется в течение одного дня, однако при серьезных неисправностях требуется потратить больше времени на расширенную диагностику и устранение неполадок. Комплексный ремонт стиральных машин имеет целый ряд достоинств, в том числе:

  • Отсутствие необходимости в самостоятельной доставке громоздкой бытовой техники в сервисный центр. Мастер прибудет на вызов в согласованное с клиентом время и выполнит ремонт машины на месте.
  • Отсутствие платы за срочность. Визит мастера и диагностика производятся бесплатно.
  • Замена неисправных комплектующих на фирменные изделия, закупаемые непосредственно у отечественных и иностранных изготовителей бытовой техники.
  • Индивидуальное формирование стоимости услуг по результатам диагностики.
  • Выбор самых эффективных и экономичных способов починки стиральной машины.

Применение компактного мобильного диагностического оборудовании и специальных инструментов обеспечивает возможность оперативно выявить причину поломки неисправной бытовой техники и устранить ее. После выполнения комплексного ремонта стиральной машины мастер даст рекомендации относительно ее правильного использования и проведения профилактических мероприятий, которые позволят максимально продлить срок службы отремонтированной техники.

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