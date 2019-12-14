Преимущества контекстной рекламы

Если вы решили заказать контекстную рекламу, то должны знать, что у нее нет таких недостатков, зато есть ряд достоинств:
Помимо этого, многие пользователи глобальной сети воспринимают контекстную рекламу как часть органической выдачи, заслуживающую доверия.
В то время как уличная или телевизионная реклама показывается всем, кто находится поблизости в это время, целевая аудитория контекстной рекламы ограничена четко определенным кругом людей:
Количество пользователей всемирной паутины в настоящее время исчисляется миллиардами. Выход в интернет есть у каждого владельца персонального компьютера, планшета или смартфона. Контекстная реклама демонстрируется не только в ведущих поисковиках «Яндекс» и «Гугл», но и на миллионах вебсайтов их партнеров. Все это обеспечивает возможность донести свое рекламное сообщение до колоссального числа людей.
Поскольку контекстная реклама оплачивается не за показы, а за клики, рекламодатель имеет возможность самостоятельно определить оптимальный бюджет рекламной кампании. Стоимость кликов, в зависимости от тематики и содержания запросов, различается в тысячи раз. Но рекламодатели имеют возможность предварительно их узнать и произвести расчет своих планируемых расходов.