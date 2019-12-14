Преимущества контекстной рекламы

Если вы решили заказать контекстную рекламу, то должны знать, что у нее нет таких недостатков, зато есть ряд достоинств:

она демонстрируется не сама по себе, а лишь в ответ на непосредственные запросы пользователей в поисковиках в соответствии с их интересами;

она является компактной и включает в себя лишь ключевую информацию о коммерческом предложении;

ее открытие не сопровождается звуками и движением, благодаря чему пользователь не отвлекается от содержания веб-страницы;

если рекламируемый продукт вызвал интерес у пользователя, то он имеет возможность немедленно перейти с контекстной рекламы на вебсайт и сделать покупку.

Помимо этого, многие пользователи глобальной сети воспринимают контекстную рекламу как часть органической выдачи, заслуживающую доверия.

В то время как уличная или телевизионная реклама показывается всем, кто находится поблизости в это время, целевая аудитория контекстной рекламы ограничена четко определенным кругом людей:

Объявления в результатах поисковой выдачи демонстрируются в качестве реакции на определенные запросы пользователей, которые свидетельствуют о том, что они заинтересованы в приобретении конкретных товаров или услуг.

Целевая аудитория для контекстной рекламы может таргетироваться по регионам проживания пользователей глобальной сети, их интересам, времени показа и др.

Настройка ретаргетинга/ремаркетинга позволяет возвращать на рекламируемый вебсайт пользователей, уже посещавших его, но при этом не совершивших покупок.

Количество пользователей всемирной паутины в настоящее время исчисляется миллиардами. Выход в интернет есть у каждого владельца персонального компьютера, планшета или смартфона. Контекстная реклама демонстрируется не только в ведущих поисковиках «Яндекс» и «Гугл», но и на миллионах вебсайтов их партнеров. Все это обеспечивает возможность донести свое рекламное сообщение до колоссального числа людей.

Поскольку контекстная реклама оплачивается не за показы, а за клики, рекламодатель имеет возможность самостоятельно определить оптимальный бюджет рекламной кампании. Стоимость кликов, в зависимости от тематики и содержания запросов, различается в тысячи раз. Но рекламодатели имеют возможность предварительно их узнать и произвести расчет своих планируемых расходов.