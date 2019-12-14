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Стало известно, когда парламент Великобритании может обсудить Brexit

Москва, 14.12.2019

Стало известно, когда британский парламент может вернуться к обсуждению соглашения с Евросоюзом о Brexit. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в Консервативной партии, заседание по вопросу Brexit пройдёт уже на следующей неделе.

«Первое голосование вероятнее всего состоится ещё до католического Рождества - новый состав парламент соберётся уже 17 декабря. На 19 декабря запланирована речь британской королевы», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, источник РИА Новости предполагает, что учитывая тот факт, что у Консервативной партии абсолютное большинство в новом составе парламента, вполне возможно, что ещё до начала рождественских каникул состоится не только обсуждение сделки, но даже первое голосования по ней. 

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