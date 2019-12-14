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Учёные рассказали, какие продукты вызывают бессонницу

Москва, 14.12.2019

Учёные одного из американских университетов назвали продукты, которые вызывают бессонницу. Согласно их исследованиям, в котором приняли участие 50 ты. добровольцев, помешают заснуть могут продукты питания, содержащие рафинированные углеводы, пишет MedicalXpress.

Таким образом, главными врагами спокойного продолжительного сна являются такие продукты, как сахар, сода, белый рис и белый хлеб. Все они повышают уровень сахара в крови и инсулина.
Как пояснили исследователи, люди с «углеводной» диетой подвержены резким скачкам гормонов, которые и приводят к бессоннице.

А вот те участники исследования, чей рацион состоял в основном из фруктов, овощей и клетчатки, спят крепким, здоровым сном.

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