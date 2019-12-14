В чем преимущества сервиса Uber перед другими службами такси

Здесь нет диспетчера, машину можно заказать напрямую через приложение. Сервис становится все более популярным в нашей стране, потому хочется рассмотреть ого особенности и преимущества.

Широкий выбор

Приложение Uber в Москве, а также в других городах действовует уже не первый год и с каждым днём у него появляется все больше пользователей. Это означает, что в базе регистрируется все больше новых водителей такси и их клиентов. Для клиента – это больший выбор такси, разные цены. Для водителя – уверенность в наличии клиентов.

Служба глобальная

Сервис работает не только в России, но и во многих других странах мира. Поехав в Западную Европу или Америку, не нужно будет беспокоиться о том, как вызвать такси. Достаточно просто воспользоваться сервисом Uber. Понадобится только интернет соединение и телефон.

Способы оплаты

Предлагаются удобные способы оплаты – как наличными, так и банковской картой. Карту можно привязать к аккаунту, что еще больше упрощает пользование сервисом. Это крупный сервис, известный во всем мире, потому он не будет рисковать своей репутацией и создавать махинации с картами. Подключив к аккаунту электронную почту, клиент сможет получать на нее квитанции за поездку. Это очень удобно для тех, кто в командировке или ему нужны документы на поездку по другим причинам.

Отзывы и рейтинги

Сервис развивается, но на нем уже есть отзывы и рейтинги, по которым можно оценить водителя и его авто.

Есть пока и некоторые недостатки, связанные с тем, что мало отзывов. Приехать на вызов может любое авто. Чаще всего это ухоженные ланосы, но бывают ситуации, когда приезжает машина 90—х годов. Правда, может и повезти, приедет авто представительского класса. Некоторые клиенты говорят о том, что к ним приезжал Chrysler Grand.

Цены на поездки

Цены на поездки по сервису Uber более выгодные, но только не в часы пик. Из-за того, что сервис работает напрямую между клиентом и водителем такси, цены в часы пик повышаются в несколько раз. Правда, сервис предоставляет много скидок, например, при регистрации по ссылке или 30 гривен на первые поездки. Получить скидку можно по промокоду.

Uber – сервис очень удобный, простой и понятный, а также в нем несложно запланировать поездку с несколькими остановками.