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Варианты оплаты коммунальных платежей в сети интернет

Москва, 14.12.2019
Благодаря развитию информационных технологий появилось множество способов оплачивать услуги ЖКХ через интернет.
#PressRelease

Это позволяет экономить свое время и контролировать расходы. Выполнить оплату услуг ЖКХ через интернет можно следующими путями:

  • Интернет-банкинг. Для его использования нужно иметь персональный компьютер с доступом в глобальную сеть и банковскую карту. Этот способ позволяет оперативно оплачивать услуги ЖКХ из любого места земного шара, причем комиссионные сборы зачастую не взимаются.
  • При помощи вебсайта электронного правительства с использованием карты любого банковского учреждения.
  • При помощи мобильных приложений. Для этого нужно инсталлировать на своем смартфоне банковское приложение и затем выполнить ряд действий в соответствии с инструкцией.
  • При помощи платежных терминалов, указав свой лицевой счет.
  • В кассах почтовых отделений. Для использования данного способа надо захватить с собой счет-квитанцию.

Еще один способ внесения коммунальных платежей через всемирную паутину с большим удобством состоит в использовании сервиса оплаты услуг Алсеко. Для этого нужно сделать следующее:

  • Пройти регистрацию в «Личном кабинете» на вебсайте фирмы Алсеко.
  • Инсталлировать приложение «Алсеко. Личный кабинет» на своем смартфоне. В нем используются те же пароль и логин, что и при входе в «Личный кабинет». В этом приложении можно сохранять всю историю платежей и счета-квитанции за предыдущие полгода.
  • Отслеживать квитанции по оплате услуг ЖКХ в системе интернет-банкинга с применением своего лицевого счета в сервисе Алсеко.

Кроме того, пользователи сервиса Алсеко имеют возможность получать на адрес своей электронной почты счета-квитанции по платежам за услуги, предоставляемые жилищно-коммунальным хозяйством. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно оформит подписку на рассылку счетов-квитанций, выполняемую фирмой Алсеко. Данный способ обеспечивает стопроцентную надежность доставки счетов-квитанций адресату без риска их потери где-то в пути, как это нередко случается с обычной почтой. Даже если человек уехал в путешествие или продолжительную командировку, он все равно получит квитанцию на свой электронный ящик в установленный срок. Чтобы счета-квитанции регулярно приходили на электронный ящик, нужно подать в договорной отдел фирмы Алсеко заявление и предоставить необходимый набор документов.

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