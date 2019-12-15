Диетолог рассказала о вреде горячего чая

Известный российский диетолог Елена Соломатина развенчала миф о пользе горячего чая при простуде. По её словам, этот тонизирующий напиток в горячем состоянии может лишь ухудшить состояние больного, с высокой температурой, пишет «Вечерняя Москва».

«Горячий чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект и при высокой температуре выводится из организма человека, – пояснила медик. – Поэтому предпочтение лучше отдавать щелочным напиткам, а если пить чай, то только слега тёплым».

Кроме того, диетолог напомнила, что черный чай вреден людям с возбудимой нервной системой, а также беременных: напиток может вызывать возбуждение и выкидыш. Не рекомендуется пить чай людям, у которых диагностированы гипертония, бессонница, атеросклерозе, а также болезни кишечно-желудочного тракта.