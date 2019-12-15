Песков озвучил условия для продолжения транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия транзита российского газа через территорию «самостийной». По словам представителя Кремля, транзит «голубого топлива» будет продолжен при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности этого для «Газпрома», передаёт РИА Новости.

Песков также признал, что этот что вопрос тщательно обсуждался на прошедшем в Париже «нормандском саммите». Но, как подчеркнул глава российской президентской пресс-службы, подробности возможного транзита пока обсуждать очень рано, так как переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Кроме того, Песков подчеркнул, что трудности в достижении компромиссов по транзиту газа остаются.

«В частности, некоторые позиции остаются неприемлемыми для РФ. Есть и другие моменты. И все эти трудности предстоит преодолеть нашим переговорщикам», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов, Россия готова продолжать поставлять газ через территорию Украины.