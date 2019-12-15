Прогноз погоды на 7 дней: такого не было со времен Александра III

Несмотря на то, что сразу в нескольких российских регионах в эти выходные выпал снег, а температурный фон немного понизился, уже в ближайшие дни на территории европейской части страны ожидается сильное потепление – температура воздуха превысит свои обычные декабрьские значения почти на 10 градусов.

Как поясняют синоптики, таким аномальным для конца первого месяца календарной зимы показателям будут способствовать влажные циклонические воздушные массы, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой тепло из Атлантики.

Прогноз погода на 7 дней в северо-восточных регионах России

В частности, по прогнозу синоптиков, рекордно высокие показатели температуры будут зафиксированы в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Так, в Нарьян-Маре в период в 16 по 22 декабря ожидается удивительно тёплая погода. В понедельник, 16 декабря столбики термометров вместо привычных для этих мест минус 30 будут показывать всего минус 3. До конца недели немного подморозит, но ниже 10 градусов столбики термометров точно не покажут.

Ещё теплее в предстоящие 7 дней будет в Сыктывкаре. По прогнозу синоптиков, в столице Коми до конца недели будет минус 4-7 и небольшой снег. При этом даже в ночные часы средний температурный фон составит минус 5-10, что значительно выше климатической нормы.

Погода в северо-западных областях страны

В предстоящие 7 дней сохранится весенняя погода и почти по всему северо-западу страны. Например, в Мурманской области в понедельник, вторник и среду будет минус 1-2. К выходным может похолодать до минус 6-8. В Вологодской и Архангельской областях такая погода будет наблюдаться в ночные часы, а днём прогнозируются плюсовые показатели, чего здесь не было уже очень много лет.

Аномально высокий температурный фон обещают метеорологи в ближайшие 7 дней жителям Новгородской и Псковской областей. Здесь с понедельника до воскресенья включительно ожидаются фантастические плюс 2-4 днём и от нуля до минус 1 ночью. Аналогичная погодная обстановка будет в Карелии. В этом регионе вместо традиционных для конца декабря минус 10-15 погодные градусники будут показывать плюс 1 – минус 2.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 7 дней

На погоду в Москве в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, продолжит оказывать влияние атлантический циклон, который уже установил в российской столице высокий температурный фон. В частности, пока средняя температура воздуха первого календарного месяца зимы составляет плюс 0,6, что более чем на 5 градусов выше климатической нормы.

Начиная с понедельника, 16 декабря с наступлением темноты москвичей и гостей столицы ждут показатели температуры от нуля до плюс 1. В светлое время суток синоптики прогнозируют плюс 1-3. К середине недели волна тепла усилится. В этой связи метеорологи ожидают обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Например, в четверг, 18 декабря может пасть рекорд, установленный ещё в 1886 году, когда странной управлял император Александра III. Тогда столбики термометров поднимались до отметки плюс 5,3.

Похолодание, по прогнозу синоптиков, может прийти в Москву не раньше 25 декабря. В этот день предположительно подморозит до минус 3-5.

Ранее сообщалось, что 15 декабря и 16 декабря в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. При этом в столице предупреждение действует до 16:00 мск понедельника из-за сильного ветра, дождя и снега; в области – до 12:00 мск понедельника из-за ветра и гололедицы.

Народный прогноз погоды

16 декабря наши предки называли Днём Мировой Немоты или Ивана Молчальника. В этот день советовали, как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Считалось, что если на Молчальника снег падает на талую землю – людям трудно жить будет, на мёрзлую – легче; ветер дует с севера – быть большим морозам, с юга – жди оттепель; звёзды на небе прыгают – будет вьюга и стужа; снегирь под окном чирикает – тепло.