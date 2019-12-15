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В Кремле рассказали, как Киев может решить конфликт в Донбассе

Москва, 15.12.2019

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера Владимира Путина – заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли. По словам представителя Кремля, первоочередная задача киевских властей – взятие под контроль деятельность националистов, передаёт РИА Новости.

«Если все эти националисты и экстремисты не одержат верх, если не будут диктовать свою волю президенту Украины, то тогда появится надежда, что Киеву всё-таки удаться решить конфликт в Донбассе».

При этом Песков подчеркнул, что когда речь идёт ситуации на юго-востоке страны, то надо понимать, что это чисто внутриукраинский конфликт, который могут решить сами украинцы.

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