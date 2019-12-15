В Японии заявили, что Россия должна отдать все Курильские острова

Лидер японских коммунистов Кадзуо Сии заявил, что все Курилы — «это территория Японии», потому Россия должна их отдать. По его мнению, Сан-Францисский мирный договор «несправедлив». Напомним, согласно этому документу, Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

«Пришло время эту несправедливость исправить и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага», заявил Си в интервью газете «Емиури».

Поэтому, как убеждён политик, Токио на переговорах с Москвой должен потребовать вернуть Японии все Курильские острова.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку. Основной причиной отказа обсуждать эту тему является обеспокоенность Кремля относительно альянса между Токио и Вашингтоном, который может привести к размещению американского военного контингента в различных частях японского архипелага. Кроме того, в Москве опасаются, что из-за того, эта тема является очень чувствительной для многих россиян, её дальнейшее обсуждение может сказаться на поддержке российских властей со стороны населения.