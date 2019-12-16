Белоруссия договорилась с Китаем о кредите

Китай предоставил Белоруссии кредит на сумму 3,5 млрд юаней, что в перерасчете составляет 500 млн долларов. Соответствующее соглашение подписали глава белорусского Минфина Максим Ермолович, а также представитель шанхайского филиала Банка развития Китая, передает БелТА.

Средства пойдут на реализацию проектов по расширению двусторонней торговли между Минском и Пекином, а также погашение и обслуживание государственного долга Белоруссии. При этом кредит не связан с реализацией какого-либо определенного проекта и может быть направлен на общие цели, уточняет СМИ.

Сделка, которую в Белоруссии называют «беспрецедентной», свидетельствует о выходе двух стран на новый рубеж отношений, а также повышения уровня доверия финансовых институтов к Белоруссии, пишет БелТА.

Напомним, проект займа у Китая был одобрен белорусским президентом Александром Лукашенко 14 декабря. В октябре лидер Республики заявил, что отношения между Минском и Пекином выходят на новые рубежи.