Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» в ходе специального исследования выяснили работники каких специальностей в 2020 году могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Лидирующие позиции по росту з/п в наступающем году по-прежнему будут занимать IT-специалисты. В 2019 году из зарплата в среднем выросла на 10,2%. Это тенденция продолжится и в 2020 году – рост з/п в этой сфере составит около 11-12%, предаёт РИА Новости.

Также повышение заработной платы ожидают сотрудников, работающих в сферах ретейла, производства и строительства – в среднем рост ежемесячного денежного вознаграждения здесь составит около 8%.

Всего же повышать зарплаты своим сотрудникам собираются четверть из тысячи отечественных работодателей.