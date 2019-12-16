Эрдоган предъявил претензии США и России из-за курдов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США не вывели курдские формирования «Сил народной самообороны», которые в Турции считают «террористической организацией», из приграничной зоны с Сирией, передает A Haber.

Анкара в этом вопросе занимает жесткую позицию и «полна решимости бороться с терроризмом и дальше», сообщил президент Турции. По заявлению Эрдогана, «террористы» остались в Манбидже, в связи с чем к официальной Анкаре обратились «местные племена» и попросили избавить из курдских формирований, которые «продают нефть режиму Сирии».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Сирии уменьшились атаки курдских сил благодаря вмешательству России.

Напомним, в начале октября текущего года Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Турецкая операция была приостановлена после переговоров с США и Россией, в ходе которых были закреплены новые зоны влияния, установлено турецко-российское патрулирование освобожденной курдами территории.