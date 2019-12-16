На Украине падают запасы газа

Объемы газа в подземных хранилищах (ПГХ) запасы природного газа Украины сократились на 2 млрд кубометров и составили 19, 8 млрд кубометров. В ноябре запасы в украинских ПГХ достигли 21,8 млрд кубометров и глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что этих запасов достаточно для отопительного сезона 2019-2020 годов в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, однако Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге. Россия и Украина продолжают переговоры по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу.