Киев допустил возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возможности возобновления железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», - заявил Пристайко.