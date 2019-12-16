Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Вечером в пятницу, 13 декабря российский рубль, после мощного укрепления, которое началось ещё в четверг, развернулся вниз демонстрируя рост волатильности на заявлениях главы Белого дома Дональда Трампа относительно торговой сделки между Вашингтоном и КНР. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 62,90 руб., что всего на 5,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Напомним, днём в пятницу на пике доллар падал до 62,15 руб. Евро вечером стоил 70,06 руб., подорожав на 10,5 коп, ещё днём он торговался по 69,55 руб. При этом за неделю нацвалюта солидно укрепилась к доллару - на 76 коп., и к евро - на 29 коп.

Как отмечают эксперты, курс рубля существенно просел к вечеру поледнего работчего дня прошедшей недели, демонстрируя рост волатильности на неоднозначных внешних сигналах. С одной стороны, рынок поддержала долгожданная новость по торговой сделке. В частности, Трамп объявил в пятницу, что не будет вводить ранее запланированные на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из Поднебесной. В своём микоблоге в Twitter американский лидер написал, что, введение пошлин не состоится, так как Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки. Кроме того, президент США заявил, что в рамках сделки Китай согласился закупить большие партии сельхозпродукции, промышленных товаров, энергетики и много другой американской продукции.

«Мы не будем ждать президентских выборов-2020, а начнём переговоры по второй фазе сделки уже сейчас. Это феноменальная сделка для всех сторон», – подчеркнул Трамп.

В ответ на это заместитель министра финансов КНР Ляо Минь заявил, что так как Вашингтон обязуется отменить часть повышенных тарифов на товары из Китая, то Пекин примет аналогичные меры: ««Мы надеемся, что они сдержат свои обещания. Поэтому мы также планируем отказаться от первоначального плана по вводу повышенных тарифов 15 декабря».

С другой стороны, Трамп опроверг информацию о том, что Вашингтон готов снизить уже действующие пошлины на импорт китайских товаров.

«Статья, опубликованная в СМИ о сделке с Китаем полностью ошибочна, особенно сообщения о пошлинах. Фальшивые новости!», - подчеркнул президент США.

По мнению Тимура Нигматуллина из «Открытие брокер», резкий спурт курса рубля вниз, наблюдавшийся вечером в пятницу, был связан с опасениями рынков за судьбу торговой сделки.

«Здесь всё вполне объяснимо, – подчеркнул он. – Трейдеры нервничают из-за противоречивых сигналов, поэтому волатильность в основных рублевых парах была связана именно с этим фактором».

Кроме того, эксперт напомнил, что упавшие в моменте нефтяные котировки также сыграли против рисковых активов.

«Это локальный risk-off на новостной повестке дня. А укрепление рубля, которое наблюдалось в первую половину дня пятницы было связано с заседанием российского регулятора, на котором в пятый раз подряд была снижена ключевая ставка. Инвесторы - люди простые, они прикладывают линейку к тренду и видят, что пять снижений назад ставка была 7,75% годовых, сейчас 6,25%, поэтому когда-нибудь будет 5,5%. Соответственно, под эти ожидания они стали активно скупать ОФЗ. Только за последние два дня индекс «чистых» цен ОФЗ увеличился на три четверти процентного пункта. Естественно, такой мощный приток средств не мог не сопровождаться укреплением рубля», – объяснил Нигматуллин

При этом, как считает он, если в дальнейшем будет улучшение по торговым переговорам, то позитивный эффект продолжить действовать, а курс рубля начнёт укрепляться уже в начале наступившей недели.

Между тем его коллега по «Открытие брокер» Антон Шабанов заявил, что ждать продолжительного роста курса рубля всё-таки не стоит. По его мнению, тенденция роста, которую мы видели в четверг и в пятницу, долго точно не продержится, даже при положительном внешнем фоне.

«Не стоит забывать, что на горизонте у нас новогодние праздники, когда российская биржа не работает, при этом на иностранных биржах торги идут», – пояснил он.

Эксперт также напомнил, что традиционно первый месяц года является очень непростым для национальной валюты. Однако, как отметил он, сейчас все макроэкономические показатели и фондовый рынок страны говорят о том, что курс рубля должен был укрепиться. Именно поэтому валюта обновила максимумы.

«В глобальном же смысле движения для рубля ни в положительную, ни в отрицательную сторону лично я не вижу. Небольшие колебания в пределах рубля или полутора, конечно же прогнозируются, но они всегда будут отыгрываться обратно», – подчеркнул Шабанов, добавив, что пока нет каких-либо фундаментальных факторов для изменения ситуации. При этом, он считает, что они могут появиться в любой момент. В частности, в отношении России действуют санкции, которые совсем не помогут укреплению рубля.