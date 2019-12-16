НАТО подготовил ответ на активность российских подлодок в Атлантике

По заявлению представителя НАТО Оана Лунгеску, альянс обеспокоен наращиванием российской активности «под водой». Мнением он поделился в интервью с RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В этой связи основной темой переговоров, которые пройдут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, станет модернизация возможностей НАТО под водой, заявил Лунгеску. Он уточнил, что военные корабли альянса готовы ответить на действия РФ усилением патрулирования акваторий Атлантики. Кроме того, больше средств будет вкладываться альянсом в противолодочную оборону. Военный подчеркнул, что Северная Атлантика крайне важна для безопасности Европы в плане ее торговых путей, а также маршрутов военных поставок.

Напомним, о намерении подлодок РФ прорвать оборонительные рубежи в Северной Атлантике рассказало телевидение Норвегии. СМИ в частности заявляло, что в операции участвует не менее десяти российских подводных лодок, целью которых является поход к восточному побережью США. Операцию западные СМИ назвали крупнейшей со времен холодной войны.