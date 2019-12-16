Названы самые популярные достопримечательности мира

Эксперты сервиса Trip Advisor, проанализировав данных о бронировании билетов для посещения мировых достопримечательностей, назвали самые посещаемые из них в этом году.

Возглавляет рейтинг римский Колизей – одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.

На втором месте Лувр. Как известно, в этом парижском музее находится «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также другие знаменитые картины и коллекции предметов разных веков. Замыкает тройку лидеров музей Ватикана, где туристы могут не только познакомиться с произведениями искусства, но и увидеть самого Папу Римского на еженедельной папской аудиенции, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в ТОП-10 самых популярных достопримечательностей мира входят статуя Свободы в Нью-Йорке, парижская Эйфелева башня, собор Святого Семейства в Барселоне, французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в США и венецианская площадь Сан-Марко.