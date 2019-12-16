«Северный поток-2» намерен обойти санкции

Nord stream 2 обратилась к Федеральному агентству мореплавания и гидрографии Германии с просьбой выдать компании разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2" у берегов страны в зимние и весенние месяцы 2020 года. Как пишет агентство DPA со ссылкой на представителя Nord stream 2, это связано с двумя основными факторами: потенциальными санкциями США и экологией.

Так, передает «Прайм», в первую очередь, Nord stream 2 указывает на изначально оговоренное условие, прописанное в разрешении на строительство трубопровода. Согласно ему, укладка трубы не должна иметь негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод. Во-вторых, существует фактор американских санкций против "Северного потока-2", которые могут вступить в силу в начале следующего года, поэтому в Nord stream 2 рассчитывают закончить строительство как можно раньше.

В компании, в частности отметили, что необходимость строительства в зимние месяцы связана с тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от датских властей. Запрос на изменение условий работ по укладке трубопровода будет рассмотрен в понедельник, при этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается.

Ранее оператор газопровода не упоминал о санкциях в своих заявлениях. И, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если он упомянул об опасности санкций сам, то как раз это указывает на то, что компания и партнеры проекта признают риски карательных воздействий США, но предполагают, что они будут носить наименьшее негативное влияние.

В целом, отмечает аналитик, если посмотреть обновленные санкции США, которые перечислены в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, серьезных ограничений они не накладывают. То есть возможные санкции, которые бы действительно могли бы остановить сейчас Северный поток 2, смягчены максимально.

Санкции содержат много исключений, смягчающих воздействие на компании по прокладке труб на морских участках. Так, санкции для страховых компаний, оказывающих услуги владельцам судов в проект в самом жестком виде не вошли, сам срок полномочий санкций сократился до 5 лет, после запуска потока санкции не накладывают ограничений, на компании которые будут технически обслуживать трубы.

Конечно, признает Илья Жарский, угроза дальнейшей детальности трубопрокладчикам сохраняется, но оборонный бюджет США принимается в конце года и там дается 30-днейный период, чтобы компании успели свернуть деятельность в отношении Северного потока 2, учитывая, что датский участок можно проложить примерно за 5 недель и работы уже начались, этого времени судам хватит чтобы завершить необходимые работы.

Что же касается судьбы запроса Nord Stream 2 на изменение условий работ в зимние и весенние месяцы, то, уверен эксперт, весомых причин выдать отказ или затягивать с ответом у Германии нет. С одной стороны, страну будет торопить неопределенность с украинским транзитом. С другой, Германия не стоит в оппозиции потоку, поэтому экологические вопросы тут не должны стать препятствием.

Судя по данным навигационного портала Marinetraffic на 15 декабря, с 28 ноября - когда вступило в силу разрешение Датского энергетического агентства (DEA) на строительство газопровода в экономической зоне страны - трубоукладчик Pioneering Spirit преодолел 74 километра. Это половина участка протяженностью 147 км, который проходит южнее датского острова Бронхольм и заканчивается у немецкого Грансвальда. То есть, объясняет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, теоретически «поток», при сохранении нынешнего темпа работ, будет достроен к концу 2019 года.

Пока, отмечает эксперт, риски нерыночного регулирования для проектов «Газпрома» и других российских компаний сохраняются, но в экономике преобладающим влиянием обладает спрос. Решения политиков базируются на инвестиционном спросе, они в конечном итоге и оплачиваются дивидендами от инвестиций в рамках этого спроса.

Примером, говорит Александр Осин, служит стабильное и успешное развитие нефтедобычи РФ в Арктике. Несмотря на введенные в 2014 году санкции против арктических проектов в ТЭК, в 2016 году в Обской губе заработал нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». В прошлом году танкеры совершили более 200 рейсов от терминала «Ворота Арктики» до порта в Мурманске, отгрузив 5,9 млн тонн нефти. А в 2018 году добыча на Новопортовском месторождении оценочно увеличилась уже до более 7 млн тонн.