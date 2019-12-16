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Проект развития территории Бадаевского завода получил три награды международной премии

Москва, 16.12.2019

Проект развития территории Бадаевского завода получил сразу три награды международного конкурса на World Architecture Festival – WAF 2019. В категории Residential проект стал абсолютным победителем среди 17 финалистов из 10 стран мира. За 11 лет существования WAF московский проект впервые стал лауреатом премии.

Проект компании Capital Group, швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron и проектного бюро APEX также стал победителем специальной премии WAFX в категории Re-Use, благодаря детальной проработке вопроса реставрации и приспособления объектов культурного наследия. В категории Masterplanning концепция развития территории Бадаевского завода получила оценку Highly Сommended, что соответствует особой оценке авторитетного жюри. 

«Я очень рад, что в Москве есть проекты такого качества, как проект работы бюро Herzog & de Meuron. Наконец-то столица стала не только выходить в финал основного конкурса WAF, но и побеждать в нем», – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Приятно, что жюри оценило не только амбициозность нашего проекта, но и наше внимательное отношение к историческому наследию на территории Бадаевского завода. Сохранение памятников культуры, новое строительство в условиях имеющейся застройки и создание новых общественных пространств – эти вопросы актуальны для всех современных мегаполисов», - рассказала Ольга Большанина, партнер архитектурного бюро Herzog & de Meuron.

Напомним, концепция развития территории Бадаевского пивоваренного завода на участке 6 га предусматривает реставрацию объектов культурного наследия, наполнение территории новыми функциями, создание открытого общественного парка с выходом к реке и новое строительство. В рамках проекта также будет благоустроена набережная, где разместятся пешеходные и велодорожки, магазины, кафе и рестораны. Новое строительство расположится ближе к реке: здание на колоннах возвысится над землей на 35 метров, чтобы обеспечить проницаемость участка и просматриваемость памятников.

Задачей девелопера было найти баланс интересов компании и запроса развития территорий – создания продуманных общественных и социальных функций. «В итоге наши архитекторы предложили концепцию, позволяющую нам предложить Дорогомилово социальную инфраструктуру, реставрировать памятники, создать новый парк, благоустроить набережную», – резюмировал исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

Объекты культурного наследия будут восстановлены: 1 и 3 корпуса, имеющие статус памятников архитектуры, будут отреставрированы. По историческим документам архитекторы воссоздадут частично утраченный в советское время 2 корпус, не имеющий охранного статуса, но очень важный для целостности архитектурного ансамбля. Во вновь построенном корпусе варни – строении 2, планируется разместить музей завода и пивоварню с сохранением традиции трехгорного пивоварения.

Всемирный фестиваль архитектуры WAF проводится ежегодно с 2008 года и считается главным местом встречи архитекторов международного уровня. Премия World Architecture Festival – одна из самых престижных в мире, ее часто называют «Оскаром» архитектурного мира, поэтому даже попадание в шорт-лист победителей считается заметным достижением для проектов. В жюри входят авторитетные архитекторы и критики со всего мира. В 2019 году в премии номинировано 549 проектов из 70 стран мира, из них 12 представляют Россию.

Источник: пресс-служба Capital Group

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