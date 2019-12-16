Прогноз погоды: синоптики рассказали о рекордно теплой погоде в Москве

Аномальная климатическая обстановка продолжает удивлять жителей России. Как предупреждают метеорологи, этот декабрь может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений за погодой в нашей стране. Однако, главные рекорды ещё впереди.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, по прогнозу синоптиков, в Москве в ближайшие дни возможно будут улучшены температурные максимумы почти 140-летней давности. И если в начале наступившей недели столбики термометров ещё будут показывать от нуля до плюс 1, то в четверг и в пятницу воздух прогреется до плюс 5-6, что больше характерно либо для конца октября, либо для первых чисел ноября.

Таким образом, 18 декабря может пасть рекорд, установленный ещё в 1886 году, когда странной управлял император Александр III. Тогда столбики термометров поднимались до отметки плюс 5,3.

Несмотря на аномально высокий температурный фон, настроение местным жителям и многочисленным гостям столицы испортят осадки, преимущественно в виде дождя, а также холодный северный ветер, порывы которого местами будут достигать 10-12 метров в секунду. Поэтому, хотя температура воздуха останется плюсовой, по ощущениям будет холодно.

Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца рабочей недели. К выходным же осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до нуля градусов.

Погодные приметы

18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Наши предки говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими. При этом считалось, что если за окном мороз, а белочки свои гнёзда покидают и на землю спускается – жди оттепель. Услышал на Савву пение снегиря – будут снежные заносы и вьюга. Если на замерзших окнах снег потихоньку тает – скоро оттепель. Огонь в печи красный – будет стужа лютая. Дым столбом – будет мороз; развивается в разные стороны дым – к ненастью, стелется по земле – к снегу.