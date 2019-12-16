Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: синоптики предупредили об удивительных погодных сюрпризах в январе

Москва, 16.12.2019
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили об удивительных погодных сюрпризах в январе

Александр Щербак/ТАСС

Погода в январе продолжит тенденцию последних месяцев уходящего года. По прогнозу синоптиков, климатическая обстановка на Русской равнине будет по-прежнему нестабильной, с температурными качелями и перепадами атмосферного давления, а также с осадками, как в виде дождя, так и в виде снега. При этом в южных и центральных регионах страны метеорологи ожидают, что температура воздуха превысит среднестатистические показатели, а на севере страны – будет холоднее обычного.

Прогноз погоды на январь в Крыму

Крымская зима известна своей мягкостью. В это время года здесь наблюдается почти весенняя погода. Не станет исключением и первый месяц 2020 года. Согласно прогнозу синоптиков, в первой половине января в северных степных областях полуострова воздух прогреется до плюс 2-4. Более комфортная погода ожидается на Южном берегу Крыма. Так, в районе Большой Ялты почти весь январь столбики термометров будут находиться на отметках плюс 8-10. А вот осадков здесь в наступлением 2020 года прибавится.

В приморских городах снег если и выпадает, то мокрый, и зачастую через несколько часов будет таять, превращаясь в грязевую кашу. Дольше всего снежный покров может продержаться в северных городах Крыма и в Симферополе – здесь, по прогнозу синоптиков, в январе возможны заморозки от минус 1 до минус 3.

Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на январь

По прогнозу синоптиков, тепло в январе будет и на всех курортах Кубани. Например, в Сочи, Адлере, Дагомысе, Ло, Хосте и Лазаревском в первой декаде второго месяца календарной зимы ожидается солнечная погода, местами с осадками, воздух прогреется до плюс 5-8. В Геленджике немного прохладнее – плюс 2-4 и почти ежедневные осадки. В Анапе, Джемете и Витязево – плюс 4-5, переменная облачность, местами кратковременные осадки. В Новороссийске и Абрау-Дюрсо – плюс 4-6, пасмурно, дожди, местами сильные.

С 11 по 20 января почти на всей территории Краснодарского края сохранится облачная погода с периодическими дождями. Воздух прогреется до плюс 3-6. В период с 14 по 18 января возможны небольшие заморозки и усиление ветра, может выпасть снег, который быстро растает, так как уже после 20 числа столбики термометров вновь поползут вверх и к началу февраля остановятся на отметке плюс 5-6.

Прогноз погоды на январь в северо-западных и северных регионах России

По прогнозу синоптиков, холоднее обычного в январе будет в целом ряде регионов Северо-западного федерального округа. Так, в первой декаде первого месяца 2020 года в Мурманской области ожидаются минус 10-15 днём и до 20 градусов мороза – ночью. Снижение температурного фона здесь будет сопровождаться снегопадами и шквалистым ветром. А вот на севере и юго-западе Карелии настоящие русские морозы ударят во второй половине месяца. Метеорологи обещают местным жителям от минус 15 до минус 30, а также почти полное отсутствие осадков. 

Кроме того, морозная погода установится в январе в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Кузбассе, на Алтае и Тыве. 30-градусные морозы и без осадков будут держаться почти весь январь в Якутии, на Чукотке, в континентальных районах Магаданской области и на Камчатке.

Погода в Москве в январе. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в январе в Москве средняя температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса. При этом синоптики напоминают, что средний показатель температуры воздуха в российской столице за последние 10 лет составляет минус 9,3. Поэтому на этот раз ожидается около 7-8 градусов ниже нуля. Днём, предположительно, столбики термометров будут показывать минус 5-6, ночью – минус 9-12. При этом в первой половине января будет холоднее, чем во второй. Это обусловлено тем, что после 15-16 января в столицу может вторгнуться тёплый циклон из Атлантики, который принесёт в регион не только повышение температуры, но и осадки в виде снега.

Правда, точно сказать, сколько всегод снега выпадет в январе в Москве, синоптики пока не могут, напоминая лишь, что норма осадков в этом месяце в столице составляет 42 мм, а средняя высота покрова – около 40 см.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс евро сильно удивит
      Единая европейская валюта может удивить высокими темпами восстановления в следующем году.
    2. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    3. Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
      Единственным ээфектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама