Прогноз погоды: синоптики предупредили об удивительных погодных сюрпризах в январе

Погода в январе продолжит тенденцию последних месяцев уходящего года. По прогнозу синоптиков, климатическая обстановка на Русской равнине будет по-прежнему нестабильной, с температурными качелями и перепадами атмосферного давления, а также с осадками, как в виде дождя, так и в виде снега. При этом в южных и центральных регионах страны метеорологи ожидают, что температура воздуха превысит среднестатистические показатели, а на севере страны – будет холоднее обычного.

Прогноз погоды на январь в Крыму

Крымская зима известна своей мягкостью. В это время года здесь наблюдается почти весенняя погода. Не станет исключением и первый месяц 2020 года. Согласно прогнозу синоптиков, в первой половине января в северных степных областях полуострова воздух прогреется до плюс 2-4. Более комфортная погода ожидается на Южном берегу Крыма. Так, в районе Большой Ялты почти весь январь столбики термометров будут находиться на отметках плюс 8-10. А вот осадков здесь в наступлением 2020 года прибавится.

В приморских городах снег если и выпадает, то мокрый, и зачастую через несколько часов будет таять, превращаясь в грязевую кашу. Дольше всего снежный покров может продержаться в северных городах Крыма и в Симферополе – здесь, по прогнозу синоптиков, в январе возможны заморозки от минус 1 до минус 3.

Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на январь

По прогнозу синоптиков, тепло в январе будет и на всех курортах Кубани. Например, в Сочи, Адлере, Дагомысе, Ло, Хосте и Лазаревском в первой декаде второго месяца календарной зимы ожидается солнечная погода, местами с осадками, воздух прогреется до плюс 5-8. В Геленджике немного прохладнее – плюс 2-4 и почти ежедневные осадки. В Анапе, Джемете и Витязево – плюс 4-5, переменная облачность, местами кратковременные осадки. В Новороссийске и Абрау-Дюрсо – плюс 4-6, пасмурно, дожди, местами сильные.

С 11 по 20 января почти на всей территории Краснодарского края сохранится облачная погода с периодическими дождями. Воздух прогреется до плюс 3-6. В период с 14 по 18 января возможны небольшие заморозки и усиление ветра, может выпасть снег, который быстро растает, так как уже после 20 числа столбики термометров вновь поползут вверх и к началу февраля остановятся на отметке плюс 5-6.

Прогноз погоды на январь в северо-западных и северных регионах России

По прогнозу синоптиков, холоднее обычного в январе будет в целом ряде регионов Северо-западного федерального округа. Так, в первой декаде первого месяца 2020 года в Мурманской области ожидаются минус 10-15 днём и до 20 градусов мороза – ночью. Снижение температурного фона здесь будет сопровождаться снегопадами и шквалистым ветром. А вот на севере и юго-западе Карелии настоящие русские морозы ударят во второй половине месяца. Метеорологи обещают местным жителям от минус 15 до минус 30, а также почти полное отсутствие осадков.

Кроме того, морозная погода установится в январе в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Кузбассе, на Алтае и Тыве. 30-градусные морозы и без осадков будут держаться почти весь январь в Якутии, на Чукотке, в континентальных районах Магаданской области и на Камчатке.

Погода в Москве в январе. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в январе в Москве средняя температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса. При этом синоптики напоминают, что средний показатель температуры воздуха в российской столице за последние 10 лет составляет минус 9,3. Поэтому на этот раз ожидается около 7-8 градусов ниже нуля. Днём, предположительно, столбики термометров будут показывать минус 5-6, ночью – минус 9-12. При этом в первой половине января будет холоднее, чем во второй. Это обусловлено тем, что после 15-16 января в столицу может вторгнуться тёплый циклон из Атлантики, который принесёт в регион не только повышение температуры, но и осадки в виде снега.

Правда, точно сказать, сколько всегод снега выпадет в январе в Москве, синоптики пока не могут, напоминая лишь, что норма осадков в этом месяце в столице составляет 42 мм, а средняя высота покрова – около 40 см.