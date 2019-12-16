Россияне проведут Новый год на родине

Согласно итогам исследования картографического сервиса Maps.Me и портала ResearchMe, большинство россиян планируют новогодние путешествия лишь внутри страны, если они вообще куда-либо поедут. Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, подавляющее большинство тех, кто все же намерен отправиться в новогоднее путешествие, выбирает внутренний туризм (88%).

В целом, указывают авторы исследования, популярность поездок по России увеличилась по сравнению с прошлым годом – тогда о путешествиях по России говорили 75%. При этом, по данным аналитиков, почти половина путешествующих не собираются покидать свой регион, они отправятся за город. При этом большей части путешественников (59%) важно, чтобы встреча Нового года в поездке сопровождалась традиционными символами (елка, оливье, снег и т.д.). Треть опрошенных (34%) на новогоднее путешествие выделяет не более 10 тысяч рублей, 24% планирует потратить от 10 до 20 тысяч рублей, а каждый пятый (18%) – от 20 до 40 тысяч.

Топ новогодних поездок также возглавляют путешествия по России (29%), среди самых популярных направлений Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Впрочем, порядка 27% россиян мечтают погулять по новогодним городам Европы — три верхние строчки рейтинга занимают Франция, Германия и Италия. А 12% опрошенных хотели бы встретить Новый год в Австралии.

Путешествия — этом всегда вопрос бюджета, уверен управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. По его словам, поездки за границу на Новый год — дорогое удовольствие, если не купить билеты заранее. Многие люди считают, что необязательно тратить много средств именно в эти дни, можно слетать и попозже.

Для многих главное — сменить обстановку и провести время всей семьей, в ряде российских городов для этого создана вся необходимая инфраструктура. Так что цель отвлечься и получить новые впечатления за разумные деньги выполняется, указывает эксперт. Среди самых желанных мест в России, ожидаемо, самые раскрученные регионы, а в Европе отметили самые крупные страны с высоким уровнем жизни, где сосредоточено большое количество достопримечательностей. Что же касается Австралии, то здесь привлекают экзотика и климат, добавляет Шерман.

Конечно, соглашается шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, деньги – это основная причина, по которой столь многие семьи не готовы ездить далеко, а то и вовсе решают посидеть спокойно дома в праздники, и не имеют поводов всерьёз мечтать о дальних странах. И даже развитие внутреннего туризма упирается в по-прежнему невысокий средний доход. Ведь даже выезд в загородный дом отдыха семьёй сравним по стоимости с отдыхом на зарубежном курорте. При этом в большинстве великолепных природных мест у нас всё ещё нет элементарной инфраструктуры, способной создать полностью иное настроение.

Как считает Пётр Пушкарёв, созданию такой государство должно помогать: снимать всякую налоговую нагрузку с тех мелких и средних бизнесменов-энтузиастов, кто готов за собственные деньги создавать уютную атмосферу для отдыха за городом.