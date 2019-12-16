Путин отменил в России банковский роуминг

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

Этот документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволит избавить россиян от банковского роуминга. Таким образом, любые комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка теперь запрещены.

При этом закон, разработанный ФАС совместно с Минфином и ЦБ РФ, чтобы избавить граждан от взимания весьма высоких комиссий, не предполагает введение штрафов для банков, игнорирующих новые нормы.