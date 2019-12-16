Путин сообщил о росте экспорта российского оружия

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопроса военно-технического сотрудничества, заявил, что с начала года наша страна отгрузила зарубежным покупателям оружия и военной техники на общую сумму в 13 млрд долл. При этом, как утверждает президент РФ, экспорт растёт, передаёт РИА Новости.

«Экспорт отечественного вооружения и военной техники продолжает расти, – подчеркнул Путин. – Только в 2019 году мы продали такой продукции на 13 млрд долл.».

Как пояснил глава российского государства, это более чем на 2 млрд больше, чем за тот же период 2018 года.