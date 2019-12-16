Путин вновь продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений граждан нашей страны продлевается ещё на год.

Об этом передаёт сайт «Российской газеты», со ссылкой на информацию официального портала правовой информации. Напомним, ранее такой формат был заложен в уже утвержденный законодательно бюджет ПФР на 2020-2022 годы.

Впервые накопительную часть пенсии граждан РФ заморозили в 2014 году. Тогда все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть.

При этом российские власти обещали, что это временная мера. Однако ежегодно данный мораторий продлевается.