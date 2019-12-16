Россиянка попала в список Forbes самых заметных новых миллиардеров года

Специалисты журнала Forbes опубликовали на своём официальном сайте ТОП-10 самых заметных новых миллиардеров этого года.

В их число попала бизнесмен из РФ, основатель онлайн-платформы Wildberries Татьяна Бакальчук. Примечательно, что она стала второй после Елены Батуриной женщиной нашей страны, чьё состояние превысило 1 млрд долларов. Любопытно и то, что Бакальчук запустила свой бизнес почти с нуля, открыв интернет-магазин, находясь в декретном отпуске.

Самой же молодой новой женщиной-миллиардером стала Кайли Дженнер – основатель популярного бренда косметики Kylie. Также в список попала ещё одна женщина – американская писательница Маккензи Безос.

Кроме того, в ТОП-10 самых заметных новых миллиардеров года вошли: основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу, производитель алкогольной содовой White Claw Энтони фон Мэндл, производитель питательных батончиков KIND Healthy Snacks Даниэль Любецки, основатель крупной сети сэндвич-баров и ресторанов в США Джимми Джон Лиото, производитель напитков на основе чайного гриба Джордж Томас Дэйв (GT), а также инвесторы Орландо Браво и Герберт Вертхайм.