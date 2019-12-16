СМИ сравнили траты на продукты в России и других странах

Граждане России тратят на продукты питания из своего семейного бюджета почти треть всех доходов или 30,2%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование «РИА Новости». По этому показателю страна оказалась на 31-ом месте среди 40 других европейских государств.

Уточняется, что показатель был получен по статистике за 2018 год и по сравнению с предыдущим годом снизился на 1%. Меньше всего тратят из своего бюджета на питание 8,4% жители Люксембурга, а больше других стран жители Украины, которым приходится отдавать на продукты питания 50% дохода.

Данные были получены на основе анализа трат среднестатистических домохозяйств на питание, включая безалкогольные напитки.

Среди стран с большими затратами семьи на питание, чем у России, попали Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Примерно одинаково с РФ тратят на продукты питания домохозяйства Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

Чемпионами по самым низким расходам на питание жителей страны кроме Люксембурга стали Финляндия (11,7%), Ирландия (11,5%). По 10,6% тратят из бюджета семьи Нидерландов и Великобритании.

Помимо этого исследование выявило долю расходов семейного бюджета на алкогольные напитки и табачные изделия. Сообщается, что меньше всего на данную продукцию тратятся семьи Люксембурга, Португалии, Кипра и Молдавии. У них уходит на эти товары не более 1,6% расходов. Больше других на алкоголь и табак тратят семьи Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%). Россия по этому показателю расположилась на 25 месте с показателем в 3%.