США опубликовали список «самых могущественных держав» мира

США составили свой рейтинг «самых могущественных» стран мира. При составлении учитывались такие показатели, как мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах, а также военный потенциал страны, сообщает телеканал «Звезда». Рейтинг публикует журнал U.S.News. При составлении ТОПа изучался ВВП страны, в том числе на душу населения и численность самого населения.

СМИ сообщает, что показателем влиятельности в мире является постоянное «доминирование в заголовках новостей», а также «большое влияние на мировой политической арене». По мнению составителей рейтинга, «самые могущественные» страны мира играют «ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей».

Согласно всем вышеперечисленным критериям журнал первые три места отдает США, России и Китаю соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Германия и Великобритания. На местах с шестого по десятое расположились Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Составители рейтинга назвали Словакию, Словению, а также Эстонию, Латвию, Литву странами с наименьшим влиянием в мире.